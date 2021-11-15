Mucize bebek: 16 haftalıkken dünyaya geldi, Guinness'e girdi!

Henüz 16 haftalıkken dünyaya gelen bebek hayatta kalmayı başardı. “Mucize bebek” en erken doğmuş bebek olarak Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı.

Sadece 16 haftalıkken doğan bir bebek yeni bir dünya rekoru kırdı. Olması gerekenden 132 gün erken doğdu, şimdi her zamankinden daha güçlü ve artık hayatta kalmayı başaran en erken doğan bebek unvanının sahibi.

Genel olarak bakıldığında, bir insanın oluşması yaklaşık dokuz ay sürer. Bu uzun bir süre gibi gelebilir, ancak aslında şaşırtıcı derecede kısa. Eğer bebekler dünyaya, örneğin bebek şempanzelerle aynı gelişim aşamasında gelseydi, bu noktaya ulaşmak bir buçuk yıl veya daha fazla gebelik süresi gerektirecekti.

Ancak, ABD'de yaklaşık on doğumdan biri erken doğum olarak kabul ediliyor, yani hamileliğin 37. haftasından önce meydana geliyor. Bir bebek bir gün erken doğduğunda muhtemelen çok fazla sorun olmayacaktır. Ancak hamilelik, doğum tarihinden haftalar hatta aylar önce sona erdiğinde, her şeyin yolunda gitme şansı hızlı bir şekilde azalır. Örneğin 32 haftada doğan bir bebeğin hayatta kalma şansı yüzde 95 kadar yüksektir. 24 haftada ise yüzde 50'nin altına iner.

Bu nedenle ikizler Curtis ve C'Asya Means sadece 21 hafta ve bir günde doğduklarında doktorların pek umutları yoktu.

Curtis ve annesi Michelle Butler için Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nde (UAB) doktor olarak görev yapan Dr. Brian Sims, "Bu tür aşırı erken doğum durumlarında genellikle şefkatli bakımı öneriyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu, ebeveynlerin bebeklerini kucaklamasına ve birlikte geçirebilecekleri az zamanın tadını çıkarmasına olanak tanır."

Ne yazık ki ikizlerden biri için sonuç trajikti: C'Asya bir günlükken öldü. Ancak Curtis hayatta kaldı. Ve şimdi, sadece on altı aylıkken resmen dünya rekoru sahibi olmuş durumda.

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan bir duyuru, "Curtis veya ailesinin ona verdiği adla 'Poodie', ilk doğum gününü 5 Temmuz 2021'de kutladı" deniyor. Bu noktada, hayatta kalan en erken doğan bebek olarak yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Curtis doğduğunda sadece 420 gram ağırlığındaydı. Bu, ortalama bir yeni doğanın ağırlığının sekizde birinden daha az. Uzman bir yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 24 saat bakıma ihtiyacı vardı: Şişelenmiş oksijen, ağzını kullanmasına yardımcı olacak terapistler ve gelişmesine yardımcı olacak kişiye özel ilaçlar...

Sims, GWR'ye "Başlangıçta oksijene tepki verdiğini, kalp atış hızının arttığını, sayılarının arttığını... hayatta kalmak istediğini gösterdi" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işi neredeyse 20 yıldır yapıyorum... ama bu kadar genç bir bebeğin onun kadar güçlü olduğunu hiç görmemiştim. Curtis özel bir bebek."

Curtis'in taburcu olmaya hazır hale gelmesi 275 gün sürdü, yani tam süreli bir hamilelik kadar. Butler, NPR ile yaptığı görüşmede, hastanede uzun süre kaldıktan sonra onu eve götürmek "her zaman hatırlayacağım bir an oldu" dedi. Halen beslenme tüpüne ve ek oksijene ihtiyacı olsa da doktorları sağlığının iyi olduğunu söylüyor.

Curtis, bir önceki rekor sahibi Wisconsin'den Richard Hutchinson'ı sadece bir günle geride bıraktı ancak gebeliğin bu kadar erken dönemlerinde bu çok büyük bir fark oluşturuyor. Guinness rekoru, Hutchinson'dan önce 34 yıl boyunca kırılmamıştı.

UAB'nin Neonatoloji Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent Dr. Colm Travers ise, GWR'ye "Eve giderken, ona ve annesine bakabildiğimiz için ayrıcalıklı olduğumuzu hissettik" dedi.

Kaynak:ChipOnline

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.