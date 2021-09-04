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MSB: Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

33 Dakika Önce
2021-09-04 18:07:35
MSB: Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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