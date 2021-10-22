DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TYB İstanbul Hasan Nail Canat’ı unutmadı
Rusya Merkez Bankası faiz artırdı
Bu şehirde 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor
22 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 22 Ekim Cuma bu akşam kimin maçı var?
Prens Selman'a şok suçlama! 'Beni öldürtmek istedi'
Bağırsak kanserinin erkeklerde daha sık görülmesinin nedenleri
Termik santrallerde kredi desteğine son
Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? 2022 asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Mozambik'te filler insanlardan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar
Bilinmeyen hastalık ülkede hızla yayılıyor! 165 çocuk yaşamını yitirdi
'Kedilerin velayeti kimde kalacak?' sorusunun cevabı için bilirkişi atandı
Mustafa Sarıgül: Partimiz çözüm bulmak için yollarda
AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz Afet Farkındalık Eğitimi sertifikası nasıl alınır?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması
Ünlü finans şirketinden şaşırtan Bitcoin tahmini

TIMETURK / DÜNYA / Mozambik'te filler insanlardan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar

Mozambik'te filler insanlardan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar

Mozambik'te doğan Afrika fillerinin neden dişsiz doğduğuna ilişkin araştırma yapan bilim insanları, çok da şaşırtıcı olmayan bir sonuçla karşılaştı. Popüsyonunun yüzde 90'ını kaçak fildişi avcılığı nedeniyle kaybeden hayvanların, insanlardan korunmak amacıyla genetik bir mutasyon geçirdiği ortaya çıktı.

45 Dakika Önce
2021-10-22 15:53:28
Mozambik'te filler insanlardan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar

ABD'de yer alan Princeton Üniversitesi'nden bilim insanların, insanların vahşi hayvanların “anatomisini kelimenin tam anlamıyla değiştirdiğini” kanıtladı.

5xTZHlFHzkK3IyqOMxBc8w

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, dişsizliğe neden olan ve daha önce nadir görülen bir genetik mutasyon, fildişi kaçakçılığı nedeniyle avlanan Afrika fili gruplarında çok yaygın bir şekilde görülmeye başlandı.

ma49Qtfq20ixv9SKXLhGZg

FİLDİŞİ AVCILIĞINA KARŞI MUTASYON

Araştırmacılar, Mozambik'teki Gorongosa milli parkındaki dişi fillerin neden dişleri olmadan doğduklarını araştırdı ve hayvanların kaçak avlanmaya karşı mutasyon geliştirdiğini keşfetti.

Bhh0yxgqJEatFO4ptqRk1w

FİL NÜFUSUNUN YÜZDE 90'I KATLEDİLDİ

Bununla birlikte, Mozambik'te 1977 -1992 yılları arasında süren iç çatışma esnasında orduya gelir elde etmek amacıyla fil nüfusunun yüzde 90'ını fildişi ticareti amacıyla katledildi. Dişleri olmayan hayvanlara ise dokunulmadı. Bu durum ise dişi fillerin dişsiz olma özelliğinin yavrularına aktarma olasılıklarının artmasına neden oldu.

K8ajl3vj40Ome8md1KEncg

Birkaç nesil sonra, bu durumun etkileri milli parkta yaşayan yaklaşık 700 fil grubu üzerinde hala görülebiliyor. Çalışmayı yöneten Princeton Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji bölümünden Robert Pringle, bunun insan müdahalesinin doğaya etkisini gösterdiğini söyledi:

7wLMLKBV506zoKeaqPm8eA

"Bu çalışmanın gösterdiğini düşündüğüm şey, bunun sadece rakamlardan daha fazlası olduğu. İnsanlık, kelimenin tam anlamıyla hayvanların anatomisini değiştiriyor.”

MSl9vaj2p0-SeCt7JE0TRA

Pringle, Gorongosa milli parkının, bu anormalliğe neden olanın tarihsel kaçak avcılık olduğundan şüphelenen araştırmacıların her zaman olduğunu, ancak kesin nedeninin şimdiye kadar bilinmediğini söyledi.

X6oTnQ0d_kq3Cy3hTO7wrg

FİLLERİN GENOMLARI DİZİLDİ

Yeni çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, olayın genetik bir nedeni olduğundan şüphelendi ve erkeklerde nadiren görülmesinin, cinsiyetle bağlantılı olduğunu açıkladılar.Bilim insanları,, uzun dişli ve dişsiz fillerin genomlarını sıraladıktan sonra, ikisi arasında genetik bir fark buldular.

Analiz, memeli diş gelişiminde rolleri bilinen biri de dahil olmak üzere, X kromozomu üzerinde bir çift aday gen ortaya çıkardı. İnsanlarda bu genler, yan kesici dişlerin büyümesini durduran X'e bağlı baskın bir sendromla ilişkili. Bir veya daha fazla gendeki şüpheli mutasyon, dişi filleri kaçak avlanmaktan koruyor, ancak rahimde düzgün gelişmeyen erkek filler için ölümcül sonuçları oluyor.

N5IlGkJulU2eHONRoWDHwQ

Yani, dişsiz bir anneye sahip erkek fil buzağılarının yaklaşık yarısı bu genetik anormalliğe sahip olacak, bu da çok fazla avlanmanın olduğu fil sürülerinin ciddi şekilde erkek tükenebileceği anlamına geliyor. Ancak Pringle, popülasyonların yirmi yıldır arttığı için bu sorunun zamanla tersine çevrilebileceğini söyledi.

ViO1mmhDK0KtbakVwhvJTg

Pringle, “Dolayısıyla, koruma çabalarının son zamanlarda olduğu gibi olumlu kalmaya devam etmesi koşuluyla, bu sendromun çalışma popülasyonumuzdaki sıklığının azalmasını bekliyoruz” dedi.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş