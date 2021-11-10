DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? 10 Kasım son dakika depremler...
Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici
'Muhalefetin yaldızı dökülüyor'
Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? MB faiz indirmezse banka faizleri düşer mi? (Konut kredisi-ihtiyaç kredisi)
Benzine büyük indirim
Borsa güne yükselişle başladı
İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Merkez Bankası faiz indirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi?
Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış
İşsizlik rakamları açıklandı
Yellen'dan enflasyon açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Erdoğan: Ülkemizin bütünlüğüne kast edilmesine izin vermeyeceğiz
Bakan Akar'dan Ermenistan'a ''fırsatı kaçırma'' uyarısı
Ukrayna birlikleri Donbass’ta bir köyü aldı

TIMETURK / DÜNYA / Mostar’da sirenler 10.16 için çaldı

Mostar’da sirenler 10.16 için çaldı

Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü üzerindeki anma töreni, 28 yıl önce dün köprünün yıkıldığı saat olan 10.16'da sirenlerin çalmasıyla başladı.

2 Saat Önce
2021-11-10 09:27:18
Mostar’da sirenler 10.16 için çaldı

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat birliklerinin yoğun top atışları sonucu yıkılmasının 28'inci yılında tören düzenlendi.

mostar2

Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi köprü üzerindeki anma töreni, 28 yıl önce dün köprünün yıkıldığı saat olan 10.16'da sirenlerin çalmasıyla başladı.

Törene katılanlar, Mostar Köprüsü üzerinden zümrüt yeşili rengiyle bilinen Neretva Nehri'ne karanfil bıraktı, sembolik olarak köprüden "sessiz atlayış" da yapıldı.

"Mostari" Atlama Kulübü Başkanı Lorens Listo, 9 Kasım'ın oldukça hüzünlü bir gün olduğunu ifade ederek "Mostar o gün en büyük değerini kaybetti. Yaşananları hiçbir zaman unutmamalıyız. Köprü yeniden inşa edildiğinde dünyanın en mutlu insanıydım." dedi.

mostar3

- Kültürleri birleştiren Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü, kente adını vermesinin yanı sıra asırlardır farklı kültür ve medeniyetleri birleştirme görevi üstleniyor.

Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini birbirine bağlayan tarihi köprü, Mostarlı cesur atlayıcılar tarafından da atlama platformu olarak kullanılıyor.

Bosna'daki savaşta, Hırvat birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, bir gün sonra 9 Kasım'da saat 10.16'da yıkılarak sulara gömülmüştü.

Türkiye'nin yanı sıra bazı ülke ve uluslararası kuruluşların destekleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004 yılında törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş