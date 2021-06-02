Mossad'ın yeni şefinden İran'a tehdit: 'Nükleer programdaki isimleri çok iyi biliyoruz'

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın yeni şefi David Barnea, İran'ın nükleer programını hedef aldığı sert konuşmasında üstü kapalı olarak İran'ı tehdit etti.

Barnea, dün görevi Yossi Cohen'den devraldığı törende yaptığı konuşmada "İran'ın (nükleer) programı Mossad'ın uzun kollarıyla güçlü bir yanıt almaya devam edecek. Nükleer programın farklı unsurlarını, programda yer alan yetkilileri ve yönetimdeki isimleri çok iyi biliyoruz" dedi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post, yeni istihbarat liderinin bu açıklamayla İranlı yetkililere yönelik yeni suikastların yolda olabileceğinin sinyalini verdiğini yazdı.

İran'ın 2015'teki nükleer anlaşmanın canlandırılmasına yönelik görüşmelere rağmen nükleer silah üretme çalışmalarına devam ettiğini belirten Barnea, "Nükleer anlaşmayı kullanarak ya da anlaşma olmaksızın İran, yalanlarla ve gizleyerek soykırım silahını geliştirmeye giderek daha fazla yaklaşıyor” diye konuştu.

Mossad'ın İran'a karşı gelişmiş teknolojiyi de kapsayan operasyonları sürdüreceğini kaydeden İsrailli yetkili, dünyanın büyük bölümü İran'ın nükleer programını görmezden geldiği için İsrail'in bu konuda pasif bir tutum benimsemeyeceğini söyledi. Barnea, "Güvenliğimize yönelik tehditler çok büyük ve listenin başında İran var" dedi.

"İran nükleer programının babası" olarak tanınan nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, geçen yıl kasımda suikasta kurban gitmiş, İran İsrail'i sorumlu tutarak intikam sözü vermişti.

2010'dan bu yana Fahrizade dahil nükleer alanda çalışmalar yapan üst düzey 5 İranlı bilim insanı suikastlar sonucu hayatlarını kaybetti.

İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde nisanda meydana gelen yangının arkasında da İsrail'in olduğu iddia edilmişti.

Independent Türkçe, Jerusalem Post, Times of Israel

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