Mossad eski Mossad değil! Operasyonları eline yüzüne bulaştırıyor

Malezya makamları Hamas’a çalışan 1 Filistinli yazılımcıyı kaçıran 11 Malezyalıdan oluşan Mossad’ın casus şebekesini çökertti. Geçtiğimiz yıl da Türk polisi İsrail için çalışan Filistinli şebekesini çökertmişti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Malezya iki gündür İsrail istihbarat sevisi Mossad'ın Malezya'da kaçırdığı Filistinli yazılımcıyı konuşuyor. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışan Malezyalıların, Hamas'la bağlantılı olduğuna inandıkları Filistinli yazılımcıyı alıkoyduğu öne sürüldü.

New Straits Times'ın haberine göre, Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinli adamı bulup kaçırmaları için görevlendirdi.28 Eylül'de yaşanılan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırdı.

Araçtaki diğer şahıs, Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulundu.Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek, 24 saat boyunca Malezyalılar tarafından dövülerek sorgulandı. İsrailliler, alıkonulan şahsın bilgisayar uygulamaları geliştirmedeki deneyimini, Hamas'ın yazılım geliştirmedeki gücünü, tanıdığı El Kassam Tugayı üyelerini ve güçlü yanlarını bilmek istedi.

Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaştı ve yaptığı baskınla Filistinli şahsı kurtardı. New Straits Times'a konuşan bir kaynak da "Malezya polisi, hızlı hareket etmeseydi kurban muhtemelen ortadan kaybolacaktı." dedi. Vücudundan, kafasından ve bacaklarından yaralanan Filistinli mağdur ve arkadaşı, olayın ardından Malezya'yı terk etti.

Al Jazeera Arapça'nın aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya makamları ise 11 Malezyalıdan oluşan bir Mossad casus şebekesini dağıttı.

FİLİSTİN'DEN MALEZYA'YA TEŞEKKÜR

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, Malezya yönetiminin, başkent Kuala Lumpur'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından kaçırılan Filistinli yazılımcıyı kurtarmak için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Mossad'a çalışan Malezyalıların, Hamas'la bağlantılı olduğuna inandıkları Filistinli yazılımcıyı alıkoymaları ve polisin söz konusu Filistinliyi kurtarmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Malezya makamlarının, ülkelerinde işgalci İsrail tarafından Mossad aracılığıyla kaçırılan Filistinliyi kurtarmak için gösterdikleri büyük çabaların yanı sıra Mossad'ın hücre üyelerini ortaya çıkarma ve kovuşturma çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi."İşgalciler tarafından Malezya'da bir Filistinliye karşı böyle bir suç işlenmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, faillerin yargılanması istendi. Açıklamada, Malezya polisi ve güvenlik birimlerine teşekkür edildi.

KONYA'DAKİ MOSSAD OPERASYONUNU MİT ÇÖKERTMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 kişilik Mossad ağını çökertti. İsrail'e çalışan ajanlar arasında bulunan Filistinli M.S.'nin durumu ise ilginçti. Arkadaşları ve ailesi M.S.'nin Mossad tarafından kaçırıldığını düşünerek sosyal medyada kampanyalar düzenlemişti.

MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki İsrail muhaliflerine yönelik faaliyetlerini tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre 1 yıl boyunca 200 kişilik MİT ekibiyle izlendi. Casusların, Filistinlilerin Türkiye'deki üniversitelere nasıl girdiği, hükümet ve belediyelerin Filistinlilere ne gibi imkan ve kolaylıklar sağladığına yönelik çalışma yürüttükleri saptandı.

İleride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini de MOSSAD'a servis eden şebekenin, Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlar hakkında da araştırma yaptıkları belirlendi. MOSSAD'ın saha sorumluları ile yurtdışında irtibat kuran 15 şüpheli, “uluslararası casusluk” suçundan tutuklandı. .