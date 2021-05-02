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Mossad Başkanı Cohen, Biden ve Blinken ile İran'ı görüştü

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, ABD Başkanı Joe Biden ile 30 Nisan Cuma günü Washington'da görüştüğü bildirildi.

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02.05.2021 10:59:58
Mossad Başkanı Cohen, Biden ve Blinken ile İran'ı görüştü

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Cohen'in Biden ile yapacağı görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Haberde görüşmenin, İsrail'in ABD yönetimini, 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya dönmemesi için ikna etmeye çalıştığı bir süreçte gerçekleşmesine dikkat çekildi.

Cohen'in 29 Nisan Perşembe günü de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğü ve ülkesinin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki "derin endişelerini" dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapılmadı.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Perşembe günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ABD ve diğer güçlerin İsrail'in İran'la ‘‘kötü bir anlaşma'' olarak gördüğü yeni bir nükleer anlaşmaya varması durumunda savaşın kaçınılmaz olacağını söylemişti.

Tel Aviv yönetimi, Washington'dan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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