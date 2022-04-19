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TIMETURK / DÜNYA / Moskva'nın 500 kişilik mürettebatı nerede? Kayıp askerlerin aileleri tepkili!

Moskva'nın 500 kişilik mürettebatı nerede? Kayıp askerlerin aileleri tepkili!

Ukrayna füzeleriyle vurulan amiral Rus gemisi Moskva'nın mürettebatıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2 Saat Önce
2022-04-19 15:35:55
Moskva'nın 500 kişilik mürettebatı nerede? Kayıp askerlerin aileleri tepkili!

Rus donanmasının amiral gemisi Moskva'nın, Ukrayna füzelerince vurularak batırılmasının ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Geminin battığını kabul eden Rus hükümeti, 514 kişilik mürettebatın tamamının da kurtarıldığını belirtti. Son olarak dünya gündemine oturan iddia ise Rusya'nın mürettebattaki kayıpları sakladığı.

Daily Mail'in haberine göre; kayıp denizcilerin aileleri, Kremlin'in kayıp sayılarını açıklamasını isteyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'Oğullarımız nerede?' diyerek seslendi.

'EN AZ 40 ÖLÜ VAR'

Moskova'daki ölü sayısının en az 40 olduğu iddiası yayılırken Batılı askeri kaynaklar, bu sayının yüzlerce olabileceğini öne sürdü.

Oğlu Egor bir şef olan Irina Shkrebets adındaki anne, ciddi şekilde yanmış denizcilerle dolu hastane koğuşlarınıda oğlunu aradığını anlattı. Shkrebets, "Yanmış her çocuğa baktım, ne kadar zor olduğunu söyleyemem ve benim çocuğumu bulamadım. Hastanede sadece 200 kişi vardı ama gemide 500'den fazla kişi vardı. Diğerleri nerede? Bir donanma komutanından bilgi istedim ama 'Sana bir şey söylemeyeceğim' dedi" diye konuştu.

Başka bir denizcinin annesi ise bu kadar çok asker kaybetmekten korkulmaması için birçok mürettebatın ölü yerine kayıp olarak listelendiğini iddia ederek "Ölü var, yaralı var, kayıp var. Oğlum gördüklerini söylemek için beni aradığında ağlıyordu. Korkunçtu. Belli ki onu yaşatamadılar. Birçoğu uzuvlarını kaybetti" dedi.

KAYNAK: KARAR

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