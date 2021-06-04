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Moskova'dan Türkiye açıklaması

Rusya’nın askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTS’nin direktörü Şugayev, Türkiye’nin, ABD’nin baskısıyla Rusya ile işbirliğini yeniden değerlendireceğine ya da değiştireceğine dair kendilerine bir bildirimde bulunmadığını söyledi.

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Google News - Timeturk
04.06.2021 14:20:53
Moskova'dan Türkiye açıklaması

Rusya'nın askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin, ABD'nin baskısıyla Rusya ile işbirliğini yeniden değerlendireceğine ya da değiştireceğine dair kendilerine bir bildirimde bulunmadığını söyledi.

FSVTS Direktörü Şugayev, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı açıklamalarında, “Türk tarafının ABD'nin baskısı ile herhangi bir şeyi yeniden gözden geçirdiğine şimdiye dek tanık olmadık. Türk tarafının (Rusya ile yaptığı askeri-teknik işbirliği hususunda) herhangi bir şeyi değiştireceğine, yeniden düzenleyeceğine ya da erteleyeceğine ilişkin herhangi bir sinyal ne de resmi açıklama almadık” dedi.

‘Her şey planlanmış olduğu gibi ilerliyor'

Rusya ile Türkiye'nin askeri-teknik alandaki işbirliğinin yapılmış olan planlar doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Şugayev, “Belirli bir çalışma planımız var. Kimsenin bir şeyin yapılacağına ya da yapılmayacağına dair şüphesi bulunmuyor” diye ekledi.

‘Türkiye'de S-400 anlaşmasının gerektirdiği kadar Rus uzman bulunuyor'

FSVTS Direktörü, Türkiye'nin Türk personeli eğitmek için ülkede bulunan Rus S-400 uzmanlarını ‘evlerine gönderdiği' iddialarını içeren haberler sorulduğundaysa, S-400 anlaşması çerçevesinde ‘şu an Türkiye'de yeterli sayıda Rus uzmanın bulunduğunu' belirtti.

“Herhangi bir eve göndermeden söz edilemez. Belirlenmiş plan doğrultusunda, görevlerini tamamladıklarında uzmanlarımızı evlerine geri döndüreceğiz” diyen Şugayev, “Her şey sözleşmemizde yer alan maddelere uygun biçimde ilerliyor” diye yineledi.

‘Önemli olan, Türkiye'nin iş birliğini sürdürmekteki hevesini koruması'

Şugayev, Türk tarafı ile ne zaman yeni bir S-400 anlaşması yapılabileceğine dair soru karşısındaysa, “Her şeyin bir sırası var. En mühimi, Türk partlerlerimizin iş birliğini sürdürme konusunda hevesli olması” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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