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Moskova'dan 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li aktör Sean Penn de dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-09-05 15:36:21
Moskova'dan 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı

25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.

Rus Dışişleri, "Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Yeni eklemelerle birlikte, Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073'e ulaştı. .

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