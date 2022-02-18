DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Otokar, Kazakistan’da üretecek
Gayrimenkul sektörü: ‘İnsanlar şimdi almanın fırsat olduğunun farkında’
Tükürük testi nedir? Tükürük neden yapılır?
'Yastıkaltından yıllık 100 ton çıkarılmasını hedefliyoruz'
Abdulkadir Duyan Kimdir ?
Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları
Yayla Agro, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor…
Ermenilerin Hristiyanlığı kabul edişinin sembolü: ‘Derin kuyu’
Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri
Fenerbahçe'den sakatlanan futbolcuların durumuna ilişkin açıklama
Duygu Delen'in ölüm davasında flaş gelişme
Tatilinizi Kıbrıs’ta Yapmanız İçin Başlıca Sebepler
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle
Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını ise ilk kez açıkladı

TIMETURK / DÜNYA / Moskova'da Putin başkanlığında kritik toplantı

Moskova'da Putin başkanlığında kritik toplantı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni toplayarak Ukrayna'daki durumu ve ABD ile NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri görüştü.

2 Saat Önce
2022-02-18 14:53:07
Moskova'da Putin başkanlığında kritik toplantı

Moskova'da bugün Putin başkanlığında önemli bir toplatı gerçekleştirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı toplantıda, Putin, hafta içinde gerçekleştirdiği uluslararası temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

- Rusya'nın ABD ile NATO'ya güvenlik garantileriyle ilgili teklifler

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti.

Rusya da Washington'ın verdiği cevaba tepkisini 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş