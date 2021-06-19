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Moskova'da havai fişek deposunda yangın

Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde yer alan bir havai fişek deposunda yangın meydana geldi.

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19.06.2021 19:47:29
Moskova'da havai fişek deposunda yangın

Moskova'nın Lujniki bölgesinde, havai fişek deposunda yangın çıktı. Olay yerinde dumanlar yükselirken patlama sesleri duyuldu.

Moskova Acil Durumlar İdaresi'nden yapılan açıklamdaa, olayda ölen veya yaralananların olmadığı belirtildi.

Yangın, 500 metrekarelik alana yayılırken olay yerine itfaiye helikopteri gönderildi.

Moskova Acil Durumlar İdaresi temsilcisi, açıklamasında "Halihazırda depodaki havai fişek sayısı belirleniyor. 100'den fazla patlama oldu" ifadelerini kullandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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