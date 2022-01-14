DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bosna Hersek'te Sırp konsey üyesine suçlama
BUSD nedir? BUSD ne zaman piyasaya sürüldü?
FED yönetimine 2'si siyahi 3 aday gösterildi
Analiz: AB ve NATO’nun kendi güvenliği için Türkiye’ye neden ihtiyacı var?
Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara intiharı son dakika açıklamaları
Temel Karamollaoğlu son sağlık durumunu açıkladı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi
Erdoğan: Türkiye oyun kuran ve kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı
Mecdelli Meryem: Gerçek ve Kurgu
Mahkum 5.bölüm full izle | Mahkum son bölüm tek parça izle
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı
Moskova'da Ermenistan'la ilgili ilk temas
Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesinden açıklama
Polygon(Matıc) nedir? Polygon nasıl çalışır?

TIMETURK / DÜNYA / Moskova'da Ermenistan'la ilgili ilk temas

Moskova'da Ermenistan'la ilgili ilk temas

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

2 Saat Önce
2022-01-14 14:43:41
Moskova'da Ermenistan'la ilgili ilk temas

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiği ilk toplantının ardından yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Özel Temsilcilerin, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik, ön görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi, diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir." ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklar, Moskova'daki ikili görüşmenin bir buçuk saat sürdüğünü belirtti.

- Temsilcilerin atanma süreci

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.

Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş