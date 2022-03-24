Moskova borsası açıldı

Moskova Borsası işlemlere başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte işlemleri durdurulan ve yaklaşık 1 aydır kapalı kalan Moskova Borsası bugün yeniden sınırlı hisse ile işlem görmeye başlayacak.

Savaşın etkilerinin hafiflemeye başlamasıyla birlikte Moskova Borsası da bugün açılıyor. Büyük ekonomik yaptırımlarla karşılaşan Rusya'daki şirketin Işlem gördüğü Moskova Borsası saat 09:50 ile 14:00 arasında işlemlere açık olacak. 24 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nda açığa satış işlemleri yapılamayacak.

RUSYA MB'DEN AÇIKLAMA

Rusya Merkez Bankası tarafından işlemlerin durdurulduğu Moskova Borsası'nda sınırlı sayıda hissenin işlem görmesine izin verildi. Bu hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da bulunuyor.

RUBLE DEĞER KAYBETTİ

Rus para birimi Ruble karşısında tarihi düşük seviyelere gerilerken Moskova Borsası da tarihinin en büyük gerilemelerinden birini yaşamıştı. Ukrayna'ya saldırısının bedelini batı ülkeleri Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlarla ödetirken yabancı ve Rus yatırımcılar satış yaparak paralarını kurtarmanın peşine düşmüştü. .