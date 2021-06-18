Moskova Belediye Başkanı’ndan korkutan açıklama

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Vaka sayıları görülmemiş bir hızda katlanıyor, büyük ihtimalle yeni bir varyantla karşı karşıyayız” dedi.

Yeni Koronavirüs varyantlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da vaka sayılarında hızlı bir artışa sebep olduğu ifade edildi.

Koronavirüs pandemisi ile mücadeleden sorumlu hükümet yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Büyük ihtimalle daha agresif, daha hızlı yayılan bir varyant ile karşı karşıyayız" dedi.

Sobyanin günlük ortalama vaka sayısının ortalama 3 binden 7 bine fırladığını ve cuma günü 9 bini görmesini beklediklerini söyledi.

Moskova Belediye Başkanı, "Günlük vaka sayıları üçe katlanıyor. Bu daha önceki dalgalarda görmediğimiz çok büyük bir dinamik" dedi.

Sobyanin, Moskova'da servis sektöründe çalışanlarının aşı olmasını vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle zorunlu kıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.