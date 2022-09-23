Moskova-Antalya uçuşlu son biletin fiyatı dudak uçuklattı

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya'ya yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı.

Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.

Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor. Hava yolu şirketlerinden birçoğu da kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.