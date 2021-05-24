Morityuslu Müslümanlardan Filistinlilere destek

Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Morityuslu Müslümanlar Uyanıyor (MMA) Derneği tarafından başkent Port Louis'de düzenlenen "Kudüs için kortej" etkinliğine yüzlerce kişi araç ve motosikletle katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.