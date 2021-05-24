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Morityuslu Müslümanlardan Filistinlilere destek

Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

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24.05.2021 13:00:06
Morityuslu Müslümanlardan Filistinlilere destek

Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

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Morityuslu Müslümanlar Uyanıyor (MMA) Derneği tarafından başkent Port Louis'de düzenlenen "Kudüs için kortej" etkinliğine yüzlerce kişi araç ve motosikletle katıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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