DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Doblo tarzı araçlar için psikoteknik belgesi isteniyor mu?
Monster #WASD 30 Haziran'da başlıyor!: Etkinlikte hangi isimler olacak?
Öğretmen temmuz zammı ne kadar? 2021 öğretmenler temmuzda yüzde kaç zam alacak?
Medya Ombudsmanı Bildirici’den Odatv’ye 'yalan haber' uyarısı
Volkswagen'den içten yanmalı motorlu araca son
Baykal’ın kızından Uğur Dündar’a yanıt
Yeni kör nokta: Fed'in değişen enflasyon kararları
Öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar?
Koronavirüs sonrası bu şikayetlere dikkat
Felix Michaelz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi
Alim Aykut Esgi, Süper Lig Menajerlerinin Radarına Girdi
Diyanet’ten şehirlerarası otobüslere ‘namaz’ ayarı talebi
Trabzonspor'dan altyapı hamlesi! O mevki için...
ANALİZ: Avrupa Birliği’nin Rusya ile imtihanı
Moskova’ya rağmen Karadeniz’de dev tatbikat

Morales: Halk fakirleşirken ilaç şirketleri daha da zenginleşiyor

2005’ten 2019’a kadar Bolivya'yı 14 yıl boyunca yöneten Evo Morales, gazeteci İbrahim Varlı’ya açıklamalarda bulundu. 2019’da ABD destekli darbe nedeniyle başkanlıktan istifa ederek ülkesini terk etmek zorunda kalan Morales, liderliğini yaptığı Sosyalizme Doğru Hareket’in (Movimiento al Socialismo-MAS) 18 Ekim’deki seçimi kazanmasının ardından 9 Kasım’da ülkesine dönmüştü. Morales’in açıklamalarında öne çıkan Bolivya’daki son durum ve salgına ilişkin bölümler şöyle

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 11:17:58
Morales: Halk fakirleşirken ilaç şirketleri daha da zenginleşiyor

Bolivya'da son durum

Bolivya'da kendimizi özgürleştirmenin mümkün olduğunu, başka bir dünyanın mümkün olduğunu, politik, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak özgürleşmek için başka bir Bolivya'nın mümkün olduğunu ekonomi politikalarımızla gösterdik. Doğal kaynaklara dayalı temel hizmetlerimizi kamulaştırdık veya geri kazandık. Bolivya'da anayasaya göre temel hizmetler bir insan hakkıdır. Bolivya'da sadece bireysel haklar için değil, aynı zamanda bireycilik siyasetinden tamamen farklı olan kolektif haklar için de savaşıldı. Bu nedenle, hayata geçirdiğimiz bu yeni ekonomi politikasının nasıl teşvik edileceğini ve diğer ekonomik modellerin mümkün olduğunu göstermeyi hedefledik. Çünkü Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) politikalarına boyun eğildiğinde, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bir darbesi olan ekonomik ablukalar da dayatılmış oluyor. Biz buna karşı çıktık, bu dayatmaları kabul etmedik. Buna karşılık her taraftan Bolivya'yı kuşatmaya, vurmaya başladılar. Yaptıklarımız egemen çevreleri rahatsız etti. Bu yüzden Bolivya halkına, sosyal düzenlemelere, yerel düzenlemelere darbeler geldi. Bu durum ekonomik olarak bizi vurdu. Çünkü sanayileşmiş ülkeler doğal kaynaklarımıza katma değer eklememizi istemiyorlar. Darbeden sadece bir yıl sonra demokrasiyi kurtardık, şimdi devlet başkanımızla ekonomiyi de kurtarıyoruz. Kültürel, demokratik devrim yolunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Koronavirüs salgını

Muhtemelen yanılıyorum ama ben pandeminin bir biyolojik savaş olduğunu düşünüyorum. Bir süre önce uluslararası para fonunun raporlarını okudum ve yeni dünya düzeni siyasetinde gereksiz nüfusun azaltılmasının önemli olduğu yazıyordu. Peki kimlerdir bu gereksiz nüfus? Yaşlılar, engelliler, ötekiler… Ve belgeler gösteriyor ki devletler ve kapitalizm için yoksullar bir yük teşkil ediyor. Bu pandemi ile azaltılmalıydı. Peki kimler ölüyor? Büyük oranda yoksul halk ölüyor. Bunun yanında yoksul halk sadece ölmekle kalmıyor daha da yoksullaşıyor. Peki çözüm nedir? Yoldaşlar ilaçların vergilerden nasıl muaf tutulacağını gündeme getirdiler. Sağlık konusunda araştırmalar devletler veya dünya sağlık örgütü tarafından yapılıyor. Halk daha da fakirleşirken ilaç şirketleri daha da zenginleşiyor. Bu da sermayeyi birkaç elde tutmanın başka bir yolu.

Birgün

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş