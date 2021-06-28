Morales: Halk fakirleşirken ilaç şirketleri daha da zenginleşiyor

2005’ten 2019’a kadar Bolivya'yı 14 yıl boyunca yöneten Evo Morales, gazeteci İbrahim Varlı’ya açıklamalarda bulundu. 2019’da ABD destekli darbe nedeniyle başkanlıktan istifa ederek ülkesini terk etmek zorunda kalan Morales, liderliğini yaptığı Sosyalizme Doğru Hareket’in (Movimiento al Socialismo-MAS) 18 Ekim’deki seçimi kazanmasının ardından 9 Kasım’da ülkesine dönmüştü. Morales’in açıklamalarında öne çıkan Bolivya’daki son durum ve salgına ilişkin bölümler şöyle

Bolivya'da son durum

Bolivya'da kendimizi özgürleştirmenin mümkün olduğunu, başka bir dünyanın mümkün olduğunu, politik, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak özgürleşmek için başka bir Bolivya'nın mümkün olduğunu ekonomi politikalarımızla gösterdik. Doğal kaynaklara dayalı temel hizmetlerimizi kamulaştırdık veya geri kazandık. Bolivya'da anayasaya göre temel hizmetler bir insan hakkıdır. Bolivya'da sadece bireysel haklar için değil, aynı zamanda bireycilik siyasetinden tamamen farklı olan kolektif haklar için de savaşıldı. Bu nedenle, hayata geçirdiğimiz bu yeni ekonomi politikasının nasıl teşvik edileceğini ve diğer ekonomik modellerin mümkün olduğunu göstermeyi hedefledik. Çünkü Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) politikalarına boyun eğildiğinde, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bir darbesi olan ekonomik ablukalar da dayatılmış oluyor. Biz buna karşı çıktık, bu dayatmaları kabul etmedik. Buna karşılık her taraftan Bolivya'yı kuşatmaya, vurmaya başladılar. Yaptıklarımız egemen çevreleri rahatsız etti. Bu yüzden Bolivya halkına, sosyal düzenlemelere, yerel düzenlemelere darbeler geldi. Bu durum ekonomik olarak bizi vurdu. Çünkü sanayileşmiş ülkeler doğal kaynaklarımıza katma değer eklememizi istemiyorlar. Darbeden sadece bir yıl sonra demokrasiyi kurtardık, şimdi devlet başkanımızla ekonomiyi de kurtarıyoruz. Kültürel, demokratik devrim yolunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Koronavirüs salgını

Muhtemelen yanılıyorum ama ben pandeminin bir biyolojik savaş olduğunu düşünüyorum. Bir süre önce uluslararası para fonunun raporlarını okudum ve yeni dünya düzeni siyasetinde gereksiz nüfusun azaltılmasının önemli olduğu yazıyordu. Peki kimlerdir bu gereksiz nüfus? Yaşlılar, engelliler, ötekiler… Ve belgeler gösteriyor ki devletler ve kapitalizm için yoksullar bir yük teşkil ediyor. Bu pandemi ile azaltılmalıydı. Peki kimler ölüyor? Büyük oranda yoksul halk ölüyor. Bunun yanında yoksul halk sadece ölmekle kalmıyor daha da yoksullaşıyor. Peki çözüm nedir? Yoldaşlar ilaçların vergilerden nasıl muaf tutulacağını gündeme getirdiler. Sağlık konusunda araştırmalar devletler veya dünya sağlık örgütü tarafından yapılıyor. Halk daha da fakirleşirken ilaç şirketleri daha da zenginleşiyor. Bu da sermayeyi birkaç elde tutmanın başka bir yolu.

Birgün

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.