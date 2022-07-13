Moodys'ten BDDK'ya ''kredi notu'' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, BDDK'nın 24 Haziran'da aldığı kararla 900 bin doları bulunan şirketlere getirdiği kredi kısıtlamasının bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da 900 bin dolar döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemesinin bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin yayınlanan raporda, geçen ay yapılan düzenlemenin bankaların kredi kalitesine zarar vereceğini ve yatırımcı güvenini düşüreceğini belirtildi.

Şirketlerin refinansman riskinin arttığına işaret edilen raporda bankacılık sektörünün varlık kalitesinde baskıya yol açabileceği kaydedildi. Açıklamada, “Yetkililer kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için çeşitli önlemleri devreye alıyor ancak bu önlemlerin etkileri azalıyor ve TL'deki değer kaybının temel nedeni olan ortodoks olmayan politikalara yanıt vermiyor” ifadelerine yer verildi.

ŞİRKETLERİN DİRENCİNİ AZALTACAK

Raporda ayrıca BDDK düzenlemesi sonrası şirketlerin döviz varlığının azalmasının şirketlerin kurdaki değer kaybına olan direncini azaltabileceği uyarısı yapıldı. .