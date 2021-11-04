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TIMETURK / DÜNYA / Moody's Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

Moody's Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

3 Saat Önce
2021-11-04 09:30:05
Moody's Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Artan ihracat geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi için Moody's, 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a çıkardı.

Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi için önemli açıklamalarda bulundu.

Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.

Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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