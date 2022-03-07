DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mart 2022 burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı?
Savaş mağduru Kırım Tatar Türklerinden Türkiye'ye teşekkür
Rusya Ukrayna savaşı biterse otomobil (araç) fiyatları düşer mi? İkinci el-Sıfır otomobil fiyatları ne olur?
iPhone kullananlar dikkat! Şarj girişi tamamen kaldırılabilir
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl boyu yüksek seyredecek
YKS başvurularında son gün! YKS son başvuru günü ne zaman? 7 Mart YKS başvurusunda son gün mü?
Otomobil fiyatları yükseldi mi? Sıfır otomobil ve ikinci el araç fiyatları artacak mı, yükselecek mi?
Putin-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı? Kritik ''3 hafta'' ayrıntısı!
Rusya'dan geçici ateşkes kararı
Ünlü modelden çifte standarda tepki
Ünlü modelden çifte standarda tepki
Elon Musk'tan sürücüleri kızdıracak itiraf
Ukrayna temel gıdaların ihracatını durdurdu!
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
''Rusya, Ukrayna'ya götürmek için Suriyeli yabancı savaşçıları topluyor''

TIMETURK / DÜNYA / Moody's'dan Rusya'ya ikinci darbe!

Moody's'dan Rusya'ya ikinci darbe!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde iki kez düşürdü.

2 Saat Önce
2022-03-07 07:40:50
Moody's'dan Rusya'ya ikinci darbe!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunda bir indirime daha gidildiği açıkladı.

B3'TEN CA'YA DÜŞÜRÜLDÜ

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "B3"ten "Ca"ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği kaydedildi.

Ülkenin kredi notundaki düşüşe, Rusya Merkez Bankasının sermaye kontrollerinin sınır ötesi ödemeleri kısıtlayacağı beklentisinin neden olduğu belirtilen açıklamada, notun "Ca"ya indirilmesinin ise Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme istekliliği ve kabiliyetine ilişkin ciddi endişelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yabancı tahvil sahiplerinin yatırımlarının sadece bir kısmını telafi etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

3 MART'TA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta, Rusya'nın kredi notunun incelemeye alındığını bildirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, 3 Mart'ta ülkenin kredi notunu "Ba3"ten "B3"e düşürmüştü. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş