Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir aktivist tarafından pasta kreması sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda bağırmaya devam ederek 'Dünyayı düşünün, insanlar dünyayı mahvediyor' dediği görüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne gelen bir ziyaretçi, Mona Lisa tablosuna saldırdı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE YAŞLI KADIN NUMARASI

Olaya tanık olanların bildirdiğine göre La Gioconda adıyla da bilinen tabloya yaklaşan kişi aniden tekerlekli sandalyeden kalkarak saldırısını gerçekleştirdi. Güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi salondan çıkarırken müzedeki diğer ziyaretçiler tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Koyu siyah bir peruk takan ve ruj süren adamın, bir sanatçı ve iklim değişikliği aktivisti olduğu ortaya çıktı. Adam saldırının ardından "Sanatçılar Dünya'yı önemsiyor, bu yüzden bunu yaptım. Gezegeni düşün!" diye bağırdı.

Louvre yetkilileri olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, saldırıyla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı ise henüz belli değil.

CAM BARİYER KURTARDI

Leonardo da Vinci'nin 1503 ve 1519 yılları arasında ürettiği ve sanat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa, cam bariyer sayesinde herhangi bir zarar görmedi.

Bahsi geçen adamın salondan çıkarılması ve tablonun hızla temizlenmesi sayesinde olay daha fazla büyümedi.

NEDENİ ŞAŞIRTTI

İddiaya göre saldırı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Söz konusu kişinin salondan çıkarılırken, "Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Dünya'yı düşünün" diye bağırdığı belirtildi. .