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TIMETURK / DÜNYA / Moldova'nın Transdinyester bölgesinde patlamalar meydana geldi

Moldova'nın Transdinyester bölgesinde patlamalar meydana geldi

Moldova'nın Transdinyester bölgesinde Ukrayna sınırı yakınındaki bir yerleşim biriminde patlamalar meydana geldiği bildirildi. Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

3 Gün Önce
2022-05-07 13:32:42
Moldova'nın Transdinyester bölgesinde patlamalar meydana geldi
Transdinyester'deki ayrılıkçı sözde yönetimin İçişleri Bakanlığı basın merkezinin yaptığı açıklamada, dün gece Voronkovo köyü ve eski hava üssü yakınlarında dört patlama meydana geldiği belirtildi.

İlk iki patlamanın insansız hava aracı ile yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu olayın ardından bir saat sonra tekrar patlamaların yaşandığı aktarıldı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Bombanın düştüğü yerde 25 santimetre çapında 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu kaydedilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Voronkovo köyü civarında 5 Mayıs'ta da benzer bir saldırının yapıldığı hatırlatıldı.

Transdinyester'ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına 25 Nisan'da roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti. Daha sonra da radyo yayınlarını sağlayan anten kulelerinde patlamalar olmuştu.

- Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

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