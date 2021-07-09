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TIMETURK / DÜNYA / Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 ABD'li gözaltına alındı

Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 ABD'li gözaltına alındı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirildi.

20 Dakika Önce
2021-07-09 08:08:50
Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 ABD'li gözaltına alındı

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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçlerinin, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke genelinde başlattığı geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, konuya ilişkin açıklamasında, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söyledi.
Saldırganların bulunması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Charles, 3 şüphelinin polis tarafından öldürüldüğünü, kaçak olduğunu düşündükleri 8 kişinin arandığını belirtti.
Böylece şimdiye kadar operasyonlar kapsamında öldürülen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

"Adamlar bir evde saklanıyordu"

Charles, operasyonunun çarşamba gecesi başladığına işaret ederek "Bu adamlar bir evde saklanıyordu ve onları çıkmaya zorladık. Onları adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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