DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Abdüllatif Şener: Erdoğan’ın önünü Baykal açmadı
Küresel piyasalarda doğal gaz fiyatları artıyor
Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar? Tosuncuk'un Ferrarisi kaç para?
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş
Sedat Peker'e yönelik yeni operasyon: 15 gözaltı
Sosyal medyada hatalı çıkış yapmamak için...
Belçika'da korkutan gelişme!
İşsizlik rakamları açıklandı
'Kadınsın yapamazsın' dediler, 59 yaşında başardı
Kilise duvarının üzerinde oynayan şüpheliler gözaltına alındı
Ucuz otobüs bileti nerede satılır? Ucuz otobüs bileti nasıl, nereden alınır?
Haziran ayı konut satışı ayrıntıları açıklandı
28 Şubat darbecilerinin 'goygoy'cuları nerede?
Kadıköy'de skandal görüntü!

TIMETURK / DÜNYA / Moise suikastının baş aktörü gözaltına alındı

Moise suikastının baş aktörü gözaltına alındı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastın baş aktörlerinden biri olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2021-07-12 09:29:18
Moise suikastının baş aktörü gözaltına alındı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastın baş aktörlerinden biri olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Haitili yetkililer, soruşturma kapsamında, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Christian Emmanuel Sanon adında bir doktorun gözaltına alındığını ve bu kişinin Moise cinayetinin baş planlayıcılarından olduğunu bildirdi.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, olaya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Saldırganlar, kaçmaya çalışırken ablukaya alındıklarında, ilk aradıkları isim Emmanuel Sanon'du." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan zanlı sayısı 19'a çıkmıştı

Haiti polisi, operasyonlarda şimdiye Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikasta karıştığından şüphelenilen 17'si Kolombiyalı, 2'si Haiti asıllı ABD'li zanlının gözaltına alındığını belirtmişti.

Haiti polisi, 6 kişinin arandığını kaydederek, halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istemişti.

10 şüpheli öldürülmüştü

Polis Müdürü Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti. Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH