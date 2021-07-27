Moise cinayetinde yeni gelişme

Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin koruma amiri Jean Laguel Civil, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Civil'in, Moise'nin konutuna herhangi bir çatışma yaşanmadan girilerek öldürülmesinde sorumluluğu olduğundan şüpheleniliyor.