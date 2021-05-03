DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Vergi ödemeleri ertelendi mi? Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana ertelendi?
AB Komisyonu, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi
Yerli korona ilacı hangisi? Yerli corona virüs ilacı adı ne? Yerli korona ilacı eczanede satılacak mı?
Abdullah Avcı onayladı! Mert Günok adım adım Trabzonspor'a
ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor
Uzmanlar: Riyad–Tahran arasında normalleşme çok zor
Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! İşte o genç yetenek
Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk pornosu ağı' çökertildi
Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Geçen sene 234 orman yangını İHA ile erken tespit edildi
EBRD Başkanı'ndan Türk ekonomisine övgü
'Sarallar' suç örgütüne operasyon
İsviçre'de tepki çeken plan
Bakan Muş: Nisan ayı ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi artışı durdu

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Modi'ye eyalet seçimlerinde darbe

Dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumundaki Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi eyalet seçimlerinde yenilgi aldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 11:50:58
Modi'ye eyalet seçimlerinde darbe

Dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumundaki Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi eyalet seçimlerinde yenilgi aldı.

Covid-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışının sürdüğü ülkede, Batı Bengal'de Başbakan'ın lideri olduğu Hindistan Halk Partisi (BJP) art arda üçüncü defa sandıktan yenilgi ile çıktı.

Mart ayında başlayan oylama süreci pandeminin etkisini artırması nedeniyle nisan ayında da devam etti.

Vaka eğrisinin şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizdiği ülkede sayı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıktı.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümlerin de günde 3 bini aştığı ülkede Modi, salgını birinci önceliği yapmak yerine seçimlere odaklanmasından dolayı eleştirilmişti.

Bu sebeple eyalet seçimleri ülkede Modi ve partisi için bir test olarak görülüyordu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Batı Bengal'de eyalet meclisindeki çoğunluğu Trinamool Kongre Partisi'nin (TMC) adayı 66 yaşındaki Mamata Banerjee elde etti. Üçüncü defa bu başarıyı gösteren kadın politikacı, kesin olmayan sonuçlara göre 294 sandalyeli eyalet meclisinde 200'den fazla sandalye alarak üçte iki çoğunluğu kazandı.

Yenilgiye rağmen, Modi'nin partisi eyaletteki sandalye sayısını yükseltti. 2016'da sadece 3 sandalye kazanan BJP, son seçimlerde bu sayıyı yaklaşık 80'e yükseltti.

Assam eyaletinde BJP iktidarı elinde tutmayı başarırken, Tamil Nadu'da, muhalefet partisi İlerleme Federasyonu (DMK) zaferi garantiledi.

Kerala eyaletinde, BJP sandalye kazanamazken, Puducherry'de de All India Kongresi 30 sandalyeli meclisin 14'ünü almayı garantiledi.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan