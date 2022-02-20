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Modi, gençleri oy kullanmaya çağırdı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pencap eyaleti meclis seçimleri ve Uttar Pradeş seçimlerinin üçüncü aşaması için gençleri ve ilk kez oy kullanacak seçmenleri sandık başına çağırdı.

39 Dakika Önce
2022-02-20 15:25:18
Modi, gençleri oy kullanmaya çağırdı

Business Standard gazetesinin haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde 20,16 milyon seçmen ve Pencap'ta 20,14 milyon seçmen, 7 aşamalı meclis seçimlerinin 3'üncü aşaması için sandık başına gidiyor.

Başbakan Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, özellikle gençleri ve ilk kez oy kullanacakları eyalet seçimleri için oy kullanmaya çağırdı.

Modi, “Uttar Pradeş seçimlerinin 3'üncü aşaması ve Pencap seçimleri bugün düzenleniyor. Herkesi, özellikle de gençleri sandık başına çağırıyorum.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Hindistan Halk Partisinin (BJP-Bharatiya Janata Party) Genel Başkanı Jagat Prakash ve bazı politikacılar, her bir oyun önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de çok sayıda kişinin sandık başında kuyruk oluşturduğu yer aldı.

Oy sayımı Uttar Pradeş, Goa, Uttarakhand, Punjab, Manipur eyaletlerinde 10 Mart'ta yapılacak. .

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