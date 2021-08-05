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Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
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TIMETURK / DÜNYA / Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk

Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk

ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği Kovid-19 aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.

3 Saat Önce
2021-08-05 18:08:15
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk

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Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız." ifadesini kullandı.

Bancel, ürettikleri Kovid-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını belirtti.

Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti.

Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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