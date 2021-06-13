Mısırlı gazeteci Ganim’in tutuklanmasına tepkiler sürüyor

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır yönetimine Ganim’in salıverilmesi ve o vakte kadar aile üyeleri ve avukatıyla görüştürülmesi çağrısında bulundu.

Mısırlı emekli gazeteci ve Anadolu Ajansının (AA) eski Orta Doğu Haberleri Editörü Tevfik Ganim'in tutuklanması insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Tevfik Ganim, 26 Mayıs'ta Mısır makamlarınca hukuka aykırı şekilde tutuklandı.

Kahire'nin doğusundaki Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı 26 Mayıs'ta "terörist bir gruba katılmak" ile suçlanan Ganim hakkındaki suçlamaların soruşturulmasına ve gazetecinin 15 gün boyunca tutukluluğuna karar verdi.

Güvenlik güçleri, 65 yaşındaki Tevfik Ganim'in Kahire'deki evine 21 Mayıs günü baskın düzenlemiş, herhangi bir tutuklama veya arama emri olmaksızın kendisini gözaltına almıştı. Ganim'in telefonu ve bilgisayarına da el konmuştu.

Kıdemli gazetecinin gözaltına alındığı 21 Mayıs'tan Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında sorgulandığı 26 Mayıs'a kadar 5 gün boyunca nerede alıkonduğu bilinmiyordu.

Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) web sitesindeki habere göre, isminin saklı kalması koşuluyla CPJ'ye konuşan Ganim'in avukatı, Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında kıdemli gazetecinin, hakkındaki suçlamaya değil, daha ziyade gazetecilik kariyerine ve AA bünyesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin sorgulandığını belirtmişti.

- Uluslararası örgütlerden "salıverilme" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü (AI), emekli gazetecinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Örgütün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ganim'in AA bünyesinde yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sorgulandığı ve günlerce zorla alıkonulduğu belirtildi.

Örgüt, Mısır yönetimine Ganim'in salıverilmesi, o vakte kadar aile üyeleri ve avukatıyla görüştürülmesi, sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Müdür Yardımcısı Joe Stork da Tevik Ganim'in tutuklanmasının Mısır yönetiminin gazetecilere yönelik baskısının azalmadan devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtmişti.

Stork, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin hükümetine, "Derhal Ganim'i serbest bırakın ve insanları fikirleri nedeniyle keyfi olarak gözaltına alma düzenine son verin." çağrısında bulunmuştu.

- Tevfik Ganim kimdir?

Habercilik sektöründe 30 yılı aşkın kariyeri olan Tevfik Ganim, bugüne kadar birçok medya kuruluşunda yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

Ganim, 1999-2010'da Arap dünyasında dijital yayıncılık ve çevrim içi haberciliğin gelişmesine öncülük eden medya kuruluşu "Media International'da" Genel Müdür olarak görev yaptı.

Ganim, 2012'den emekliye ayrıldığı 2015'e kadar AA bünyesinde Orta Doğu Haberleri Editörü görevini yürüttü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.