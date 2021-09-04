Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler üyesi 31 kişiyi terör listesine aldı

Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler’in (İhvan) 31 üyesini 5 yıl süre için terör listelerine ekledi. Söz konusu kişiler arasında İhvan Mürşidi Vekili Hayret eş-Şatır'ın kızı Ayşe eş-Şatır da bulunuyor.

Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) 31 üyesini 5 yıl süre için terör listelerine ekledi. Söz konusu kişiler arasında İhvan Mürşidi Vekili Hayret eş-Şatır'ın kızı Ayşe eş-Şatır da bulunuyor. Şatır, bir terör grubuna katılmak ve devlet aleyhinde kışkırtma yapmakla suçlanıyor. Mısır'daki Savcılık, 2018 yılında sanıkları ‘hedeflerine ulaşmak için bir terör grubuna katılmak, teröre finansman sağlamak ve terör suçu işlemeye yönelik eylemlere katılmakla' suçlamıştı.



Mısır Resmi Gazetesi'nin perşembe günü aktardığına göre Kahire'nin güneyindeki Ceza Mahkemesi, 31 sanığa ilişkin aldığı kararın yanı sıra İhvan'ın terörist varlıklar listesine dahil edilmesine hükmetti. Nitekim Kahire yönetimi 2013'te, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin azledilmesinin ardından yaşanan şiddet olaylarına karışmakla suçladığı Müslüman Kardeşler'i 2014'ten bu yana ‘terör örgütü' olarak nitelendiriyor.



Müslüman Kardeşler'in başta Mürşidi Muhammed Bedii ve Hayret eş-Şatır olmak üzere örgütün yüzlerce lideri ve destekçisi şu an büyük ağırlığı şiddeti teşvik emekle ilgili davalarda yargılanıyor. Bazıları idam, ağır ve müebbet hapis cezaları almış durumda.



2015 yılında çıkarılan terörist varlıklar ve teröristler listelerini düzenleyen kanun kapsamında herhangi bir grup veya kişinin bu listelere dahil edilmesinin ardından mal varlıklarına el konuluyor. Ayrıca seyahat yasağı uygulanıyor ve gözetim listelerine dahil ediliyorlar.



Kahire Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ağustos ayında 5 yıl süreyle İhvan örgütünü terör örgütleri listesine yeniden dahil etme kararı almıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de söz konusu kanunun bazı hükümlerindeki değişikliği onaylamıştı. Temmuz ayında da Mısır Parlamentosu terör örgütlerine mensup resmi çalışanların görevden alınmasına olanak sağlayan bir yasa değişikliğini onaylamıştı.



Terör örgütlerine mensup çalışanların işten çıkarılması için hazırlana yasa tasarısının ilk maddesinde şu ifadeler yer alıyor:



“Bu kanun dahilindeki hükümler, görevden alınma karşısında bazı sınıflar için kararlaştırılan anayasal güvenceler çiğnenmeksizin bakanlıklar, daireler, devlet kurumları, yerel olmayan yönetim birimleri ve kamu kurumları da dahil olmak üzere devletteki idari aygıt birimleri çalışanlarına, aynı zamanda özel bütçelere sahip diğer birimlere, istihdamı özel kanun veya yönetmeliklerle düzenlenen personellere ve kamu sektörü şirketleri çalışanlarına uygulanır.”



Kanun taslağının çalışanların disiplin cezaları almaksızın işten çıkarılabilecekleri durumların belirtildiği ikinci maddesinde de söz konusu kararın ‘kamu hizmetine veya ekonomik çıkarlara ciddi zararlar verecek yönde vazifelerini ihlal etmedikçe, ülkenin ulusal güvenliği ve selametini etkilediğine dair ciddi kanıtlar olmadıkça bunun uygulanamayacağı' ibaresi yer alıyor. Yasa tasarısında çalışanın terör listesine dahil edilmesi ciddi bir kanıt sayılıyor.

Kaynak: Şarkul Avsat

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