Mısır ve Rum yönetimi uzlaştı

Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) “iki ülkeyi bir araya getiren bağların derinliği ışığında askeri alanda işbirliğini geliştirme” konusunda uzlaştılar.

Mısır ve Kıbrıs Rum Yönetimi, askeri işbirliğini güçlendirme konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Usame Asker ve beraberindeki heyet dün Kıbrıs'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Korgeneral Asker ziyaret sırasında GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Görüşmeye GKRY Savunma Bakanı, Ulusal Muhafız Komutanı ve Silahlı Kuvvetler'den bir dizi yetkili ve üst düzey komutan da katıldı.

Korgeneral Asker, GKRY liderine Mısır Cumhurbaşkanı Mareşal Abdulfettah es-Sisi'nin selamlarını ve takdirlerini iletti.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki'nin selamlarını ve takdirlerini de iletti.”

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü dün yaptığı açıklamanın devamında “GKRY lideri, Mısır ve Kıbrıs'ı bir araya getiren bağların derinliği ışığında, Mısır-Kıbrıs ilişkilerini ve özellikle Mısır-Kıbrıs askeri işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili olarak iki ülke arasındaki görüşlerin uzlaşmasına övgüde bulundu.

Ayrıca Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda Mısır'ın bölgedeki ve uluslararası alandaki güçlü ve etkili rolünü takdir etti” ifadelerini kullandı.

Sözcü Korgeneral Asker'in GKRY Savunma Bakanı Charalambos Petrides ile bir araya geldiğini ve görüşme esnasında “savunma ve güvenlik alanlarında daha fazla işbirliği, ortak tatbikatlar ve her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için Mısır ve Kıbrıs arasında koordinasyonun devamlılığının kaçınılmaz olduğunu” vurguladığını belirtti.

GKRY Savunma Bakanı'nın ise “bölgede istikrarı sağlayacak şekilde sıkıntılara göğüs germek için koordinasyonun ve ortak çalışmanın önemine” işaret ettiğini söyledi.

Ziyaret, Mısır ve Kıbrıs heyetleri arasında bir görüşme oturumuna tanık oldu. Oturum sırasında ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konu ele alındı. Akabinde Korgeneral Usame Makedonya bölgesindeki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret edip çelenk bıraktı.

Kaynak: Şarkul Avsat .