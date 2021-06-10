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Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat

Mısır ve Fransa hava kuvvetleri ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

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Google News - Timeturk
10.06.2021 20:40:07
Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Mısır hava sahasında iki ülke hava kuvvetlerine ait yüksek donanımlı uçakların katılımıyla gerçekleştirilen hava operasyonunun tamamlandığını belirtti.

Rifai, Fransa'yı "kardeş ve dost" şeklinde nitelendirerek, tatbikatın iki ülkenin orduları arasındaki iş birliğini artırma ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.

Tatbikatın başlangıç tarihiyle ilgili net bir bilgiye yer vermeyen Rifai, tatbikat kapsamında hava savunma ve saldırı eğitimi, karşılıklı bilgi alışverişi, taktiksel planlama ve uygulama eğitimlerinin yapıldığını kaydetti.

Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 2 Şubat 2021'de yapılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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