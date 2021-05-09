DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail güçlerinden protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale
Hipnofobik misiniz?
Akşener ile Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı
Birleşmiş Milletler, Mescid-i Aksa için toplanıyor
PSG takıldı! Lille adım adım şampiyonluğa
Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsrail’de siren sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat
Türkler dünyanın dört yanında 'cirit atıyor'
Ve Giresunspor yıllar sonra Süper Lig'de!
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi
'Hayvan' deyip geçmeyin!
Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak
Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat

Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.05.2021 23:17:29
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden 'Secem el-Fatih' fırkateyni, Fransa Deniz Kuvvetlerinden ise 'Charles de Gaulle' uçak gemisinin yanı sıra birçok savaş uçağı ve deniz kuvvetleri biriminin katıldığını bildirdi.

Rifai, tatbikatın her iki tarafa fayda sağlayan birçok önemli ortak eğitimi kapsadığı değerlendirilmesinde bulundu.

Öte yandan Rifai, '2021 Ramses' ortak askeri tatbikatı ile eş zamanlı olarak Mısır'ın ismi açıklanmayan bir hava üssünde de ortak hava tatbikatının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Açıklamada bu tatbikatın, Mısır ve Fransa silahlı kuvvetleri arasında iş birliği, iki ülkenin ortak çıkarları ve bölgede istikrarı sağlama girişimlerini destekleme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Mısır ve Fransa, Akdeniz'de en son 22 Mart'ta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan