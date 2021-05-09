Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat

Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden 'Secem el-Fatih' fırkateyni, Fransa Deniz Kuvvetlerinden ise 'Charles de Gaulle' uçak gemisinin yanı sıra birçok savaş uçağı ve deniz kuvvetleri biriminin katıldığını bildirdi.

Rifai, tatbikatın her iki tarafa fayda sağlayan birçok önemli ortak eğitimi kapsadığı değerlendirilmesinde bulundu.

Öte yandan Rifai, '2021 Ramses' ortak askeri tatbikatı ile eş zamanlı olarak Mısır'ın ismi açıklanmayan bir hava üssünde de ortak hava tatbikatının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Açıklamada bu tatbikatın, Mısır ve Fransa silahlı kuvvetleri arasında iş birliği, iki ülkenin ortak çıkarları ve bölgede istikrarı sağlama girişimlerini destekleme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Mısır ve Fransa, Akdeniz'de en son 22 Mart'ta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.