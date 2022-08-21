Mısır-Rusya ilişkileri ABD’yi gerdi! Mısır heyeti Washington’da

Mısır’ın Rusya’dan Sukhoi 35 askerî uçaklarını alması ve Kosova’yı bağımsız devlet olarak tanıma kararını dondurması ABD ile ilişkilerini gerdi. Bu gerginlik gölgesinde Mısır heyeti, göbekten bağlı olduğu askeri araçların modernizasyonu konusunda ABD’den yardım almak için Washington yolunu tuttu.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Batı ülkelerinin topyekün Moskova yönetimine ambargo uyguladığı bir dönemde Mısır'ın Rusya'dan Sukhoi 35 askerî uçaklarını alması ve Kosova'yı bağımsız devlet olarak tanıma kararını dondurması ABD ile ilişkilerini gerdi. Bu gerginlik gölgesinde Mısır heyeti, göbekten bağlı olduğu askeri araçların modernizasyonu konusunda ABD'den yardım almak için Washington yolunu tuttu.

Pentagon ve silah şirketleriyle görüştüler

El-Arabi el-Cedid'in aktardığına göre; Mısır heyeti askeri araçların modernizasyonu ve lojistik destek için Pentagon yetkilileri ve Lockheed Martin'in de aralarında bulunduğu silah şirketleriyle görüşmeler yaptı. İsmini vermek istemeyen Mısırlı bir askeri yetkilinin aktardığına göre; Mısır heyeti, silahlı kuvvetlerin bütün birimlerinden katılımla oluşturuldu.

Yıllık 1,3 milyar dolar

Mısır ordusu, ABD'den yıllık 1,3 milyar dolar tutarında maddi yardım alıyor. 1978'de İsrail ile Mısır arasında imzalanan barış anlaşması sonrası başlayan yardımların Mısır'a yönelik kısmı 815 milyon dolarlık iktisadî yardım ve 1,3 milyar dolarlık askeri yardım olmak üzere 2,1 milyar dolardan oluşuyor.

Sukhoi'ler ABD ile ilişkileri gerdi

General Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı dönemi sonrası ciddi bir pürüz yaşanmayan ABD-Mısır ilişkilerinde son olarak Kahire yönetiminin Rusya'dan 4 adet Sukhoi-35 askerî uçağı alması gerginlik oluşturdu. .