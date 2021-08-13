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Mısır Ordusu'ndan Sina'da operasyon: 13 ölü

Mısır ordusu Sina'da yürüttüğü operasyonda, 13 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında çıkan çatışmada ise 9 Mısır askerinin öldüğü ya da yaralandığı bildirildi

44 Dakika Önce
2021-08-13 07:11:49
Mısır Ordusu'ndan Sina'da operasyon: 13 ölü

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Mısır ordusu Sina'da yürüttüğü operasyonda, 13 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sina'da yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen silahlı unsurlar ve ordunun kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Operasyon kapsamında 13 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini aktaran Abdulhafiz, önemli miktarda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Abdulhafiz, ordu mensuplarının yaralı ve ölü sayısı ile ilgili net rakam paylaşmazken "9 askerin öldüğü ya da yaralandığı" bilgisini verdi.

Mısır ordusu, Sina Yarımadası'ndaki "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla 9 Şubat'ta, "2018 Sina Operasyonu"nu başlatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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