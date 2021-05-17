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Mısır Müftüsü Allam'dan Filistin'e destek açıklaması

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kudüs ile tam dayanışma içinde olduklarını ve Filistin davasını desteklediklerini söyledi.

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17.05.2021 15:27:14
Mısır Müftüsü Allam'dan Filistin'e destek açıklaması

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kudüs ile tam dayanışma içinde olduklarını ve Filistin davasını desteklediklerini söyledi.

Mısır merkezli Sada el-Beled kanalının haberine göre, Allam, Kudüs Müftüsü Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin davasının dünyanın dört bir yanında bulunan bütün Arap ve Müslümanların davası olduğunu belirterek, her koşulda bu emaneti taşımanın gerekli olduğunu kaydetti.

Kahire'nin Tel Aviv'e siyasi baskı uygulayarak saldırıların son bulması için yoğun çaba sarf ettiğine değinen Allam, "Filistin davasını desteklemek ve savunmak her Arap ve Müslümana vaciptir." ifadelerini kullandı.

Allam, Filistin meselesi için kapsamlı bir çözüm sağlanması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırıların sonlandırılması için herkesin tek bir safta toplanmasının önemine vurgu yaptı.

Mısır'ın Filistinli yaralıların Mısır hastanelerinde tedavi edilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açmasına değinen Allam, Mısır'daki Daru'l İfta (Fetva Kurumu) ve Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Filistin davası ve Mescid-i Aksa'ya önem gösterdiklerini ve tüm imkanlarıyla Filistin davasını Müslümanların kalbinde diri tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Görüşmede Kudüs Müftüsü Hüseyin'in ise Mısır hükümeti ve halkına Filistin meselesine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiği dile getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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