Mısır medyası bunu tartışıyor: ‘Turistler neden İstanbul’a gidiyor!’ Kahire mi daha güzel İstanbul mu?

Türkiye’ye bu yılın ilk 7 ayında gelen 26 milyon turist, Arap dünyasının tartışma konusu oldu. Mısırlı televizyoncu Ahmed Musa, “İstanbul’da lokantalar Mısırlı dolu. Gidip Türkiye’nin ekonomisini destekliyorsunuz” dedi. Musa’ya cevap yine Mısırlı bir televizyon sunucusu olan Muhammed Nasır’dan geldi:Türkiye çok, çok güzel. Türkiye, Londra’dan güzel. İstanbul, Londra’dan güzel. İstanbul, Almanya’dan güzel; Berlin’den daha iyi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ortadoğu'nun cazibe merkezi haline gelen Türkiye, hem Arap dünyasından hem de Batı'dan milyonlarca turist ağırlıyor. Bu yılın ilk 7 ayında toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlayan Türkiye'ye; Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler olurken, Türkiye'nin seyahat merkezi olması Arap dünyasının yeni tartışma konusu oldu.

Türkiye'nin caddeleri Mısırlılarla dolu!

Mısır'da yayın yapan Sisi destekçisi el-Beled Televizyonu sunucu Ahmed Musa, sunduğu haber programında Mısırlıların seyahat için İstanbul'u seçmelerini eleştirerek “İstanbul'da lokantalar Mısırlı dolu. Türkiye'den bahsediyorum, Türkiye'deki Mısırlılar…” dedi. Musa, konuşmasında “Türkiye'nin caddeleri kalabalık dolu. Caddelerdeki Mısırlılar yüzünden hareket edemezsiniz. Allah hayır etsin. Gidip Türkiye'nin ekonomisini destekliyorsunuz. Türkiye'ye ilk 7 ayda 23 milyon turist gitmiş; geçen yıla göre yüzde 128 artış var. Güzel, bana kaç geldi? Ben o hale gelmeye muhtacım, bizim ülkemiz o rakamlara ulaşmalı” şeklinde konuştu.

Ahmed Musa

İstanbul hem Londra hem de Berlin'den güzel!

Musa'ya tepki İstanbul merkezli Mısır televizyonu Mekameleen kanalından geldi. Kanalın Arap dünyasının tamamında tanınan sunucusu Muhammed Nasır, sunduğu “Bugün Mısır” programında Musa'ya cevap verdi.

Muhammed Nasır, Musa'ya verdiği cevapta şunları söyledi:

“Evet, Ahmed. Neden şaşırdın? Sana şunu söylemek istiyorum. Bu ülkeye gelen turist sayısı sene başından beri 23 milyon küsur. Evet Ahmed. Gelen turist sayısı istatistiklerle 23 milyon! Evet, Ahmed. Sana şunu söyleyim; hepsi Mısırlı değiller. Suudiler var, Kuveytliler var, Katarlılar, Birleşik Arap Emirlikliler var. Evet, Ahmed. Türkiye çok güzel bir ülke Ahmed. Türkiye çok, çok güzel. Türkiye, Londra'dan güzel. İstanbul, Londra'dan güzel. İstanbul, Almanya'dan güzel; Berlin'den daha iyi. Sana diyorum Ahmed, İstanbul Kahire'den daha güzel. Evet, hizmetleriyle, caddeleriyle, turizm… İstanbul'un yeni havalimanı Kahire'nin havalimanından güzel.

Muhammed Nasır

İstanbul Havalimanı, dünyanın en güzel havalimanlarından biri

Bütün Avrupa'nın havalimanlarından daha güzel, sadece Mısır'ın havalimanından değil. İstanbul Havalimanı, dünyanın en güzel havalimanlarından biri. Evet Ahmed. Neden bu mazlumluk. Biz yaşadık, gördük. İstanbul, Londra'dan da güzel, Berlin'den de… Beni dinle Ahmed… İstanbul ve Türkiye Körfez'den gelenlerle dolu. Bu insanlar ellerinde basit şeyler vardı, büyüttüler, temizlediler, devlet yaptılar. Evet Ahmed, onların otel açan Cumhurbaşkanları yok; onların Cumhurbaşkanı, dünyanın en güzel havalimanlarından birini açıyor. Onların cumhurbaşkanı mühim şeylerin açılışına katılıyor. (Yeni başkent) Alemeyn'deki açılışlara liderleri çağırmıyor. Sorun işte bu Ahmed. Bu otele milyarlar harcandı, ama turizm Türkiye'ye gitti. Turizm, İspanya'ya gitti Ahmed.”