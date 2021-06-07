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Mısır Meclisi'nde 'BAE' tartışması

Mısır meclisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) işaret edilerek, bir Arap ülkesinin Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nı finanse ettiği yönünde tartışma çıktı.

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07.06.2021 14:59:28
Mısır Meclisi'nde 'BAE' tartışması

Mısır meclisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) işaret edilerek, bir Arap ülkesinin Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nı finanse ettiği yönünde tartışma çıktı.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'de yer alan haberde, Mısırlı vekiller, Mustafa Bekri ve Ziyauddin Davud, Hedasi Barajı'nın finanse edilmesiyle ilgili sözlü tartışmaya girdi.

Milletvekili Bekri, BAE'ye işaret ederek bir Arap ülkesini, Hedasi Barajı'nı finanse etmekle suçlayan milletvekili Davud'a tepki gösterdi.

Bekri, "İşaret edilen ülke (BAE), bir süre önce Sudan ve Etiyopya'ya temsilci göndermişti. Bu ülke aynı çukurun içinde Mısır'ın yanında yer almaktadır." dedi.

Diğer vekil Davud'un Bekri'nin sözünü kesmesi üzerine ortam gerildi, Meclis Başkanı Hanefi el-Cibali tartışmaya son vermek için araya girdi.

Davud'un BAE'yi işaret ettiğini belirten gözlemciler, Abu Dabi'nin Addis Ababa'ya Hedasi Barajı için "büyük" kaynaklar aktardığına dair yabancı basında sıkça çıkan haberlerin olduğunu ifade ediyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de geçen nisan ayında, Mısır'la güçlü ilişkileri olan ve Hedasi Barajını finanse eden dost ülkelerin olmadığını kaydetmişti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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