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Mısır lideri Sisi'den ''Hedasi Barajı'' çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hedasi Barajı için ciddiyetle müzakere yürütülmesi konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

10 Dakika Önce
2021-07-21 00:22:20
Mısır lideri Sisi'den ''Hedasi Barajı'' çağrısı

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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasında öne çıkan konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, bölgedeki son gelişmeler ve Hedasi Barajı konusunda görüş alışverişi yapıldığı duyuruldu.

Görüşmede Sisi, "Uluslararası toplumun barajın doldurulması ve işletilmesinde kapsamlı, adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması amacıyla müzakere sürecinin ciddiyetle yürütülmesi ve siyasi iradenin zorlamasında sorumluluk almasına ihtiyaç duyulduğu" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise sorunun adil bir çözüme kavuşması için müzakere sürecinin yeniden başlatılması çabalarına destek verdiğini kaydetti.

HEDASİ BARAJI İKİNCİ KEZ DOLDURULUYOR

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da, BMGK'den Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep etmiş, Mısır da barajla ilgili hazırladığı dosyayı 29 Haziran'da BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya yönetimi, baraja su doldurulması ile Sudan ve Mısır'a zarar verme niyetinde olmadığını, kalkınma amaçlı elektrik üretimi için buna ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Etiyopya, son olarak 19 Temmuz'da, Hedasi Barajı'nın ikinci kez önemli ölçüde doldurulduğunu açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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