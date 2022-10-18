Mısır ile ilişkileri bozulan ABD, şantaj için Libya’yı mı kullanıyor?

Washington-Kahire-Trablus hattında ihanet-şantaj dikotomisi… Sisi yönetimiyle ilişkilerinde eski günleri arayan Washington yönetimi Mısır’ı Trablus hükümeti lideri Dibeybe ile kuracağı ilişkiyle dengeleyecek.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'in, Mısır'ın aksine ABD'nin Libya'daki Abdülhamid Dibeybe hükümetinin meşruiyetine destek verdiği yönündeki açıklamaları ABD'nin Libya ile ilişkilerini Kahire'yle ilişkilerinde şantaj olarak kullanıp kullanmadığı sorusunu getirdi.

Leaf, Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı son ziyarette, "Amerika'nın tutumu, Dibeybe liderliğindeki birlik hükümetinin süresi ve meşruiyeti konusunda Mısır'ın tutumundan farklıdır.Ancak Washington, Dibeybe hükümetini sınırsız meşruiyete sahip olarak görmemektedir. Bunun için Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırdığı sürecin aktif bir parçası olması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

KAHİRE'DE KAFA KARIŞIKLIĞI

Leaf'in açıklamaları, gözleri Mısır'ın tutumuna çevirdi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Libya'daki Dibeybe hükümetini yetkisinin sona erdiğini gerekçe göstererek sıklıkla Tobruk merkezli hükümetle ilişkiler kuruyor. Son olarak Cezayir'de geçtiğimiz ay gerçekleşen Arap Birliği Zirvesi'ne Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un başkanlık etmesini protesto eden Samih Şükri başkanlığındaki Mısır heyeti, toplantı salonundan çıkmıştı.

ABD'den gelen destek açıklamaları, Libya Başbakanı Dibeybe'nin Kahire'nin kendisini izole edici tutumuna karşı mücadelesini gündeme getirdi.

Libya Meclisi üyesi Rabia Buras, Arabi 21'e yaptığı açıklamada “ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Mısır'daki ziyaretinde yaptığı açıklamalar Libya devletinin menfaatinedir. Egemenliği güçlendirici açıklamalardır. Bu açıklama, Libyalılar tarafından rağbet görmeyen ajandalarla diğer devletlerle Libya üzerinde vesayet kurmak isteyen devletlere bir sınır çizmektedir” dedi.

TÜRKİYE DİBEYBE İLE KOLAY ANLAŞIYOR

Amerika'da ikamet eden Libyalı siyasi analist Muhammed Boyisir ise, "Bu pozisyon, bağlam ve uluslararası toplumun tercihiyle tutarlıdır ve Birleşmiş Milletler Dibeybe hükümetini tanıdığını duyurdu ve onu tüm toplantılara davet ediyor, ancak Mısır hükümeti Dışişleri Bakanlığı, mümkün olana saygı duyan bir dış politika oluşturamıyor" diye konuştu. Boyisir, “Libya dosyasında, Dibeybe hükümetinin seçimleri gerçekleştirmeyi önemsediği şeklinde bir Amerikan anlayışı var. Mısır'a gelince, Arap dünyasında Dibeybe'yi kuşatma girişimi işe yaramayacak ve Washington, Libyapetrolünü kapatmaya yönelik herhangi bir "Rus-Mısır" girişimiyle veya Hafter'i kullanarak Trablus'u işgal etme girişimine karşı gecikmeyeceğini teyit ediyor. Amerika konuyu Türkiye'ye emanet etti ve Türkiye Dibeybeile kolay anlaşıyor”dedi.

RUSYA İLE YAKINLIK İLİŞKİLERİ GERMİŞTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında Mısır-ABD ilişkilerinin gerginleşmesiyle Mısır'dan ABD'ye heyet gitmişti. Mısır'ın Rusya'dan Sukhoi 35 askerî uçaklarını alması ve Kosova'yı bağımsız devlet olarak tanıma kararını dondurması ABD ile ilişkilerini germiş, bu gerginlik gölgesinde Mısır heyeti, göbekten bağlı olduğu askeri araçların modernizasyonu konusunda ABD'den yardım almak için Washington yolunu tutmuştu. .