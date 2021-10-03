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Mısır Hava Yolları’ndan İsrail'e ilk uçuş

İsrail ile Mısır arasında imzalanan barış anlaşmasından bu yana, ilk kez Mısır Hava Yollarına ait bir uçak Tel Aviv'e sefer düzenledi.

1 Saat Önce
2021-10-03 16:44:08
Mısır Hava Yolları’ndan İsrail'e ilk uçuş

Kahire'den kalkan Mısır Hava Yollarına ait uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

Mısır Hava Yollarının Kahire-Tel Aviv seferlerinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 13 Eylül'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yaptığı görüşmenin ardından başlaması dikkati çekti.

Mısır Hava Yolları, Kahire-Tel Aviv arasında haftada 4 sefer düzenleyecek.

İSRAİL-MISIR İLİŞKİLERİ

İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşması 1979'da imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Mısır, İsrail'i resmen tanıyan ilk Arap ülkesi olmuştu.

Anlaşmanın ardından Tel Aviv-Kahire arasında uçuşlar olsa da bu uçuşlar Mısır Hava Yollarının yan kuruluşu olan ve uçaklarında Mısır bayrağı bulunmayan Air Sinai tarafından gerçekleştiriliyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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