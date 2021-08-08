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Mısır Firavunu Keops'un gemisi yeni evine taşındı

Antik çağlardan günümüze ulaşmayı başaran en eski, en büyük ve en iyi korunmuş su taşıtı olan ve eski Mısır firavunu Keops’un gemisi, Gize piramitlerinin yanındaki yerinden Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı.

11 Saat Önce
2021-08-08 10:05:48
Mısır Firavunu Keops'un gemisi yeni evine taşındı

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Mısır tarihinde Eski Krallığın dördüncü hanedanının ikinci firavunu olan Keops'un gemisi yeni evine götürüldü.

NTV'nin haberine göre, antik çağlardan günümüze ulaşmayı başaran en eski, en büyük ve en iyi korunmuş su taşıtı olan gemi, bu yıl içinde açılışı yapılacak olan Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı.

Bütün halinde günümüze ulaşmış, Antik Mısır'da inşa edilmiş ve Gize piramitlerinin olduğu bölgede 1954 yılında bir çukura gömülü halde bulunan gemi, 43.6 m uzunluğa ve 5.9 m genişliğe sahip.

48 saatte taşındı

Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taşıma projesinin amacı, insanlık tarihinin ahşaptan yapılmış en büyük ve en eski organik eserini gelecek nesiller için korumak ve yaşatmaktır" dedi.

20 ton ağırlığındaki sedir ağacından geminin yeni evine taşınması yaklaşık 48 saat sürerken, Bakanlık taşımanın başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Büyük Mısır Müzesi genel sorumlusu Atef Moftah, geminin operasyon için özel olarak ithal edilen uzaktan kumandalı bir araçla taşınan metal bir kafes içinde tek parça olarak taşındığını söyledi.

Geminin 7.5 kilometrelik yolculuğunda herhangi bir sorun çıkmadığı ve yakında açılması planlanan müze için önemli parçalardan biri olduğu aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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