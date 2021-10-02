DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sinsi bir düşman hemen altımızda
Katar'da halk sandık başında
İncir zamanını kaçırmayın! Nefis incir reçeli tarifi
Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?
'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından ihraç edildi
Anne adayları delta varyantına dikkat!
Okula giden çocuğunuzu böyle beslemelisiniz
Duterte'den sürpriz karar
Cildiniz kırışmaya başladıysa...
Ekim ayında borsaları neler bekliyor?
Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti!
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
Kargalar hakkında 8 şaşırtıcı gerçek
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?
Prof. Dr. Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

TIMETURK / DÜNYA / Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiğini bildirdi. Şukri, 'Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var.' dedi.

4 Saat Önce
2021-10-02 07:58:31
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiğini bildirdi.

MBC Mısır televizyon kanalında Amr Edib'in programına telefonla bağlanan Şukri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şukri, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var." dedi.

Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şukri, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti.

- Türkiye- Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu.

İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN