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Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı

TIMETURK / DÜNYA / Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Mısır, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

1 Saat Önce
2021-12-02 14:45:18
Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Mısır ile Türkiye arasında yumuşama sürüyor.
Mısır, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınada yaşanan can kayıpları ve yaralı haberlerinin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulunuldu. Türk Telekom Reklamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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