Mısır'dan ''Türkiye'' açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için başlayan Ankara-Kahire temaslarının devam ettiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, 'Türkiye'nin Mısır'dan kaçan, Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı ya da yakınlığıyla bilinen medya çalışanlarının çıkmasını engellemesine' ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

El Kahire ve el Nas televizyonuna konuşan Şükrü, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda olumlu olduğunu belirterek, Türk hükümetinin aldığı bu karar uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Uluslararası ve doğal ilişkilerin, ülkelerin diğer ülkelerin içişlerine karışmamasının üzerine kurulduğunun altını çizen Mısırlı bakan, bu da karşıt tarafların bir devletin topraklarını başka bir devlete karşı faaliyet göstermek için kullanmasına izin vermemeyi içerdiğini söyledi.

Şükrü, “Bu politika uluslararası politikayla uyumlu. İstikrarlılık ve süreklilik kazanması durumunda, ilişkilerin normalleşmesine ve ilişkiler için en uygun çerçevenin nasıl oluşturulacağının ve başlanacağının belirlenmesi için farklı düzeylerde temasların devam etmesine yol açar” dedi.

'LİBYA'DAKİ OLAYLAR VE MESELELER, MISIR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Türkiye'nin Libya'dan güçlerini çekmesinin Kahire ile Ankara arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusu üzerine Şükrü, şu yanıtı verdi:

"Olayın birçok yönü var. Dışişleri Bakan yardımcıları seviyesine gerçekleşen istikşafi görüşmelerin hedefi de buydu. Doğal ilişkilere dönmek için iyi bir zemin olacağını umduğumuz adımların değerlendirilmesine ve hesaplanmış temaslara devam ediyoruz.

Elbette, Libya'daki olaylar ve meseleler, Mısır için büyük önem taşıyor çünkü Libya meselesi direkt Mısır'ın ulusal güvenliğine etkisi var. Ancak göz önünde bulundurulması birçok mesele var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.