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Mısır'dan 'Türkiye' açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini belirtti.

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Google News - Timeturk
13.06.2021 12:20:19
Mısır'dan 'Türkiye' açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini belirtti.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkiler konusundaki son açıklamalarını değerlendirdi.

Şukri, Türkiye ile ilişkilerin "iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar" temelinde değerlendirildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı atanması yönündeki açıklamasına dair Şukri, "Türkiye'nin Mısırla ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer." ifadesini kullandı.

Şukri, "Mısır'ın Türkiye'den birtakım talepleri ve beklentileri var. Bu durum, Türkiye tarafından dikkate alınırsa mevcut zorlukların üstesinden gelinir." dedi.

Türkiye'nin Mısır ile ilişkiler konusundaki tutumuna değinen Şukri, Türkiye'nin "uluslararası hukuka, diplomatik teamüllere, iyi komşuluk ilkelerine ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlılığını bildirdiğini" söyledi.

Şukri, "Mısır, sağlam temeller üzerine ve kendi çıkarları doğrultusunda olmak kaydıyla, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yakın ilişkilere sahip olmak istiyor." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini kaydeden Şukri, ikili ilişkilerin "izleme, değerlendirme ve Mısır'ın gerçekten çıkarına olduğunun görülmesiyle" uygun bir zamanda gelişeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Haziran'da TRT Haber kanalına Türkiye-Mısır arasındaki temasların bundan sonraki süreçte dışişleri bakanlarının görüşmesi ve büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasıyla gelişeceğini belirterek, ilişkilerin eskisinden daha iyi olması yönünde çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.

Libya ve Filistin meselelerini işaret eden Çavuşoğlu, "Mısır'la ilişkilerimiz normalleşirse iş birliği yapabileceğimiz ve bu iş birliğine ihtiyaç duyan birçok alan ve ülke var." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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