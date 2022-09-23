Mısır’dan Libya sınırına tampon bölge

Kahire yönetimi, Libya’dan silah ve ürün kaçakçılığını engellemek için 15-20 kilometre arası derinlikte tampon bölge oluşturacak.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Mısır, Libya sınırına tampon bölge inşa etmeye hazırlanıyor. Libya'da Trablus ve Tobruk hükümetleri arasındaki anlaşmazlığın uzun yıllardır çözülememesi ve ülkedeki çatışmaların komşu Mısır'ı etkilemesi üzerine Mısır yönetimi harekete geçti.

Arabi21'in haberine göre; Kahire yönetimi, Libya'dan silah ve ürün kaçakçılığını engellemek için 15-20 kilometre arası derinlikte tampon bölge oluşturacak. Mısır'ın tampon bölgeyi Libya toprakları içinde oluşturacağı, bu durumu da ülkenin doğu sınırlarını yönetmekte olan Halife Hafter ile koordine etmediği bildirildi. Mısır yönetimi, Halife Hafter yönetimine verdiği destekle biliniyor. .