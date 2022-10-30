Mısır'dan kritik açıklama! ''Türkiye ile normalleşme süreci durdu''

Ankara ile Libya'daki Trablus merkezli hükümet arasında 3 Ekim'de hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanması sonrası, Mısır'dan Türkiye ile diyalog sürecinin durduğu açıklaması geldi.

El Arabiya'ya konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Mısır ile Türkiye arasındaki diyaloğun Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.

Geçen yıl Mısır ile Türkiye arasında ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları tartışmak üzere istikşafi istişare turları düzenlendiğini hatırlatan Şukri, "Ancak diyalog Türkiye'nin Libya'daki uygulamalarında bir değişiklik olmaması nedeniyle iki turdan sonra durdu" dedi.