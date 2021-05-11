Mısır’dan İsrail’in saldırılarına ilişkin açıklama

İşgal altındaki Filistin topraklarında Ramazan ayı öncesinde İsrailli polisi koruması altında yerleşimci Yahudilerin saldırısıyla başlayan gergin süreç devam ediyor. Ramazan ayında Mescidi Aksa’da direniş nöbetindeki Müslümanların namaz kılarken İsrail tarafının ateşli saldırıya uğramasının ardından gelen İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısı bölgedeki gerilimin tavan yapmasına yol açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 3 kişinin daha şehit olduğu açıklanırken daha önce 9'u çocuk 21 kişi olan şehit sayısı 24'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 103 olarak açıklanmıştı.

Mısır'dan açıklama

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına yönelik açıklama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik tepki içeren açıklamasında şöyle denildi:

“Bir oldu bitti dayatma ve İsrail'in benimsediği aşırı güce başvurma politikası başarısızlığını kanıtladı.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.